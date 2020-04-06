В Крыму продлили режим самоизоляции для всех жителей полуострова

В оккупированном Крыму продлили режим самоизоляции для всех жителей полуострова из-за коронавируса до 30 апреля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ "правительства" республики.

В документе говорится, что с 3 апреля по 30 апреля необходимо обязать граждан не покидать места проживания.

Уточняется, что выйти из дома можно только при необходимости поездки на работу, на прогулку с домашним питомцем, а также для похода в аптеку или продуктовый магазин и в случае обращения за экстренной медицинской помощью.

РБК-Украина писало, что в воскресенье утром, 5 апреля, в аннексированном Крыму зафиксировано два новых случая заражения коронавирусом COVID-19. Число инфицированных возросло до 20 человек.

Ранее сообщалось, что в следственных изоляторах оккупированного Крыма ввели ограничения в связи с распространением коронавируса. Ограничения введены временно до особого распоряжения. Речь идет об ограничении проведения мероприятий, связанных с массовым пребыванием в одном помещении осужденных, которые не имели изоляции от общества, и других людей.

Напомним, по состоянию на вечер 5 апреля в Украине зафиксировано более 1300 заболевших коронавирусом. Правительство ввело карантин до 24 апреля.