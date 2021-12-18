UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Крыму освободили задержанного руководителя "Крымской солидарности" Сейдалиева

Автор: Анна Полисученко

Во временно оккупированном Симферополе в пятницу вечером освободили общественного активиста и руководителя "Крымской солидарности" Мустафу Сейдалиева. Его задержали российские оккупанты в Крыму 31 октября вместе с десятком других крымских татар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу "Крымская солидарность".

Оккупанты присудили Сейдалиеву административный арест за публикацию в соцсетях, датированную 2012 годом. Якобы он разместил видеозапись, запрещенную российским законодательством.

Первые две недели арест Сейдалиев отбывал в Евпатории. Далее после освобождения из изолятора его снова задержали в Симферополе во время встречи с уволенным Эдемом Семедляевым. Еще 10 дней админареста Сейдалиеву приговорили в следственном изоляторе в Симферополе.

Ранее мы писали, что под судом в Симферополе произошло массовое задержание крымских татар.

Читайте РБК-Украина в Google News
Крым