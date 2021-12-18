В Крыму освободили задержанного руководителя "Крымской солидарности" Сейдалиева

Во временно оккупированном Симферополе в пятницу вечером освободили общественного активиста и руководителя "Крымской солидарности" Мустафу Сейдалиева. Его задержали российские оккупанты в Крыму 31 октября вместе с десятком других крымских татар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу "Крымская солидарность".

Оккупанты присудили Сейдалиеву административный арест за публикацию в соцсетях, датированную 2012 годом. Якобы он разместил видеозапись, запрещенную российским законодательством.

Первые две недели арест Сейдалиев отбывал в Евпатории. Далее после освобождения из изолятора его снова задержали в Симферополе во время встречи с уволенным Эдемом Семедляевым. Еще 10 дней админареста Сейдалиеву приговорили в следственном изоляторе в Симферополе.