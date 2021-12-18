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У Криму звільнили затриманого керівника "Кримської солідарності" Сейдалієва

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Крим, Субота 18 грудня 2021 02:07
У Криму звільнили затриманого керівника "Кримської солідарності" Сейдалієва Фото: у Криму звільнили затриманого керівника "Кримської солідарності" Сейдалієва (facebook.com/crimeansolidarity)
Автор: Анна Полисученко

У тимчасово окупованому Сімферополі в п'ятницю ввечері звільнили громадського активіста і керівника "Кримської солідарності" Мустафу Сейдалієва. Його затримали російські окупанти в Криму 31 жовтня разом з десятком інших кримських татар.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку "Кримська солідарність".

Окупанти присудили Сейдалієву адміністративний арешт за публікацію в соцмережах, датовану в 2012 роком. Нібито він розмістив відеозапис, заборонений російським законодавством.

Перші два тижні арешт Сейдалієв відбував в Євпаторії. Далі після звільнення з ізолятора його знову затримали в Сімферополі під час зустрічі зі звільненим Едемом Семедляєвим. Ще 10 днів адмінарешту Сейдалієву засудили в слідчому ізоляторі у Сімферополі.

Раніше ми писали, що під судом у Сімферополі відбулося масове затримання кримських татар.

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