У Криму звільнили затриманого керівника "Кримської солідарності" Сейдалієва

У тимчасово окупованому Сімферополі в п'ятницю ввечері звільнили громадського активіста і керівника "Кримської солідарності" Мустафу Сейдалієва. Його затримали російські окупанти в Криму 31 жовтня разом з десятком інших кримських татар.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку "Кримська солідарність".

Окупанти присудили Сейдалієву адміністративний арешт за публікацію в соцмережах, датовану в 2012 роком. Нібито він розмістив відеозапис, заборонений російським законодавством.

Перші два тижні арешт Сейдалієв відбував в Євпаторії. Далі після звільнення з ізолятора його знову затримали в Сімферополі під час зустрічі зі звільненим Едемом Семедляєвим. Ще 10 днів адмінарешту Сейдалієву засудили в слідчому ізоляторі у Сімферополі.