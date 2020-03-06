В Крыму незаконно приговорили двух граждан Украины

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

МИД Украины выразил решительный протест

Оккупационный "суд" в Крыму незаконно приговорил двух граждан Украины за якобы организацию деятельности экстремистской организации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.

По данным ведомства, 5 марта "Джанкойский районный суд" приговорил украинца Сергея Филатова до 6 лет лишения свободы, а так называемый "Ялтинский городской суд" принял решение о наложении штрафа на Артема Герасимова в размере 400 тысяч российских рублей.

"Причиной преследований была названа принадлежность обоих граждан Украины к религиозной организации "Свидетели Иеговы", которая на легальных началах действует на территории Украины, включая Крымский полуостров", - пояснили в МИД.

В связи с незаконными решениями оккупационных "судов", украинское внешнеполитическое ведомство выразило решительный протест и призвало Россию прекратить уголовные преследования по безосновательным обвинениям на религиозной почве.

"Призываем международное сообщество обратить внимание на неправомерные решения российских судов в отношении граждан Украины и усилить политико-дипломатическое давление на государство-агрессора с целью прекращения нарушений прав человека на территории оккупированного Крыма и восстановления территориальной целостности Украины в международно признанных границах", - заявили в МИД.

Напомним, в 2018 году российские силовики в оккупированном Джанкое задержали нескольких участников религиозной организации "Свидетели Иеговы". Тогда стало известно о задержании руководителя местной региональной группы Сергея Филатова.

Добавим, в России запретили организацию "Свидетели Иеговы" еще в марте 2017 года. Деятельность этой международной религиозной организации признали экстремистской.