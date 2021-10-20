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В Крыму людям старше 65 лет запретили выходить из дома. До особого распоряжения

Автор: Дмитрий Левицкий

В оккупированном Крыму решили ужесточать карантинные ограничения из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Так, с 25 октября жители Крыма в возрасте от 65 лет обязаны все время находиться дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "указ" так называемого "главы" оккупированного Крыма Сергея Аксенова.

Старше 65 лет люди могут выходить из дома только в случае угрозы жизни и здоровью. Также оккупанты решили отменить льготный проезд в транспорте для этой возрастной категории.

Кроме того, оккупанты с 25 октября вводят обязательные QR-коды для посещения кафе, ресторанов, баров, клубов, дискотек, фитнес-центров, театров, библиотек и музеев. А заведениям общественного питания запрещается работать после 23:00.

Ограничения будут действовать до особого распоряжения оккупантов.

Напомним, накануне в оккупированном Крыму ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для определенных групп населения.

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