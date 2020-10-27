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В Крыму хватает воды для потребностей населения, - представительство президента

Вторник 27 октября 2020 15:26
В Крыму хватает воды для потребностей населения, - представительство президента
Фото: Тамила Ташева (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Крыму хватает воды, чтобы покрыть потребности гражданского населения. Украина не будет поставлять воду в Крым до полной деоккупации полуострова.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Водный кризис, репрессии и COVID: что происходит в оккупированном Крыму".

По словам постоянного представителя президента Украины в Крыму Тамилы Ташевой, вся ответственность за гражданское население, согласно международному праву, сейчас лежит на стране-оккупанте.

"У нее (России, - ред.) было шесть с половиной лет на эти проблемные вопросы. Это можно делать путем реконструкции водных сооружений, трубопроводов, опреснения воды, очистки речных вод. По нашим данным, водных ресурсов, чтобы покрыть потребности гражданского населения, хватает", - сказала Ташева.

Ранее РБК-Украина писало, что причиной водного кризиса в Крыму стало заселение полуострова, а также военные базы РФ, которые используют большое количество воды.

Также сообщалось, что в Офисе президента заявили о гуманитарном кризисе в Крыму из-за коронавируса.

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