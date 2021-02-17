UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Крыму арестовали пятерых задержанных сегодня крымских татар

Автор: Дмитрий Левицкий

Оккупационный "Киевский райсуд Симферополя" отправил под стражу пятерых задержанных сегодня крымских татар. Они будут находиться под арестом до 15 апреля 2021 года.

Об этом сообщил проект "Крым.Реалии".

Оккупационный "суд" принял решение арестовать на месяц и 28 дней крымчан Ленура Сейдаметова, Азамата Эюпова, Эрнеста Ибрагимова, Тимура Ялкабова и Олега Федорова. Их задержали российские силовики во время утренних обысков в домах крымских татар.

Одному из задержанных - Азамату Эюпову - инкриминируют организацию террористической деятельности. Ему грозит от 15 до 20 лет лишения свободы. Эюпов не признает своей вины и уверен, что это политическое преследование.

Ибрагимова, Ялкабова и Федорова арестовали по подозрению в якобы участии в организации "Хизб ту-Тахрир".

Напомним, сегодня утром российские силовики провели массовые обыски в Крыму. Оккупанты задержали 7 человек.

Как писало РБК-Украина, украинские правоохранители открыли два уголовных дела по факту незаконных обысков в Крыму.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Крымарест
Читайте также
У Зеленского против подачи воды в Крым. Чтобы исключить полностью, достроят дамбу
Репрессии в Крыму: Украина выразила протест России и поднимет этот вопрос в ООН
Прогноз погоды