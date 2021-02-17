У Криму арештували п'ятьох затриманих сьогодні кримських татар
Окупаційний "Київський райсуд Сімферополя" відправив під варту п'ятьох затриманих сьогодні кримських татар. Вони перебуватимуть під арештом до 15 квітня 2021 року.
Про це повідомив проект "Крим.Реалії".
Окупаційний "суд" ухвалив рішення арештувати на місяць та 28 днів кримчан Ленура Сейдаметова, Азамата Еюпова, Ернеста Ібрагімова, Тимура Ялкабова та Олега Федорова. Їх затримали російські силовики під час ранкових обшуків у помешканнях кримських татар.
Одному з затриманих - Азамату Еюпову - інкримінують організацію терористичної діяльності. Йому загрожує від 15 до 20 років позбавлення волі. Еюпов не визнає своєї провини і впевнений, що це політичне переслідування.
Ібрагімова, Ялкабова та Федорова арештували за підозрою в нібито участі організації "Хізб ту-Тахрір".
Нагадаємо, сьогодні вранці російські силовики провели масові обшуки в Криму. Окупанти затримали 7 осіб.
Як писало РБК-Україна, українські правоохоронці відкрили дві кримінальні справи за фактом незаконних обшуків в Криму.