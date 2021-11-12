В Крыму арестовали адвоката украинских политзаключенных, - омбудсмен

По данным омбудсмена, Семедляев 25 октября пришел в местную полицию сцелью предоставить юридическую помощь активистам, задержанным под зданием подконтрольного РФ "Крымского гарнизонного военного суда" за поддержку фигурантов "красногвардейского дела Хизб ут-Тахрир".

Однако адвоката задержали - на него составили протокол о совершении админправонарушения по ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение правоохранителям).

Подконтрольный России "суд" оккупантов вынес Семедляеву приговор в виде ареста на 12 суток и оштрафовал его на 4 тысячи российских рублей (около 1 453 гривен).

Сейчас Семедляев отбывает наказание в изоляторе временного содержания в Симферополе.

"Считаю решение так называемого "суда" примером давления и запугивания адвокатов во временно оккупированном Крыму и еще одним свидетельством политики преследования и репрессий крымских татар", - подчеркнула Денисова.

Она также призвала мировое сообщество отреагировать на очередное нарушение прав и свобод на оккупированном Россией полуострове.

Известно, что Семедляев является защитником украинских политзаключенных Сейтумера Сейтумерова, Арсена Абхаирова, Ремзи Бекирова, Наримана Мемедеминова, Мемеда Белялова, Эмиля Джемаденова, Зеври Абсеитова, Рэмзи Меметова, Рефата Алимова, Ферата Сайфуллаева.

"Все они на 12 суток остались без адвокатской поддержки. А это является нарушением права на защиту, гарантированного ст. 13 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, и прямым препятствием профессиональной адвокатской деятельности", - написала омбудсмен.