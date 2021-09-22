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Крымскотатарский алфавит переведут на латиницу. Кабмин определил сроки

Автор: Александр Белоус

Кабинет министров Украины одобрил постановление "Об утверждении алфавита крымскотатарского языка на основе латинской графики". Перевод крымскотатарской письменности на латинскую графику будет проведен в период до 1 сентября 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание правительства 22 сентября, которое транслировалось на Youtube.

Как отмечается в пояснительной записке, базой проекта акта является решение Курултая крымскотатарского народа 1991-1993 годов.

"Он поддерживается Меджлисом крымскотатарского народа, учеными НАН Украины и педагогами-практиками. Утверждение алфавита на основе латинской графики в кратчайшие сроки также поддерживает абсолютное большинство крымскотатарских языковедов, преподавателей учреждений дошкольного, общего среднего и высшего образования, издателей", - говорится в документе.

Согласно проекту, перевод образовательного процесса, которые проводится на крымскотатарском языке, в том числе учебников, методических материалов и т. п., на алфавит крымскотатарского языка на основе латинской графики произойдет до 1 сентября 2025 года.

Новый алфавит состоит из 31 буквы.

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