Крымскотатарский алфавит переведут на латиницу. Кабмин определил сроки

Как отмечается в пояснительной записке, базой проекта акта является решение Курултая крымскотатарского народа 1991-1993 годов.

"Он поддерживается Меджлисом крымскотатарского народа, учеными НАН Украины и педагогами-практиками. Утверждение алфавита на основе латинской графики в кратчайшие сроки также поддерживает абсолютное большинство крымскотатарских языковедов, преподавателей учреждений дошкольного, общего среднего и высшего образования, издателей", - говорится в документе.

Согласно проекту, перевод образовательного процесса, которые проводится на крымскотатарском языке, в том числе учебников, методических материалов и т. п., на алфавит крымскотатарского языка на основе латинской графики произойдет до 1 сентября 2025 года.

Новый алфавит состоит из 31 буквы.