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Крымского татарина удерживают в СИЗО Симферополя в нечеловеческих условиях

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Крым, Среда 01 сентября 2021 13:11
Крымского татарина удерживают в СИЗО Симферополя в нечеловеческих условиях Фото: оккупанты удерживают крымского татарина в СИЗО в нечеловеческих условиях (facebook.com.crimeansolidarity)
Автор: Тиберий Юрик

В оккупированном Крыму религиозного деятеля Раифа Февзиева, незаконно арестованного 17 августа, удерживают в СИЗО Симферополя в нечеловеческих условиях и под постоянным видеонаблюдением.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение украинского омбудсмена Людмилы Денисовой в Facebook.

"В камере площадью 11 квадратных метров находится 8 человек, при наличии только 6 спальных мест. Среди удерживаемых-лицо с психическими расстройствами, представляющее угрозу жизни Раифа Февзиева и других его сокамерников", - сообщила Денисова.

По ее словам, из-за отсутствия надлежащей системы вентиляции, в помещении СИЗО влажность и плесень на стенах.

"Такие условия содержания и бездействие руководства СИЗО нарушают права Раифа Февзиева на жизнь, надлежащие условия содержания и на уважение частной жизни", - написала омбудсмен.

Денисова обратилась к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием срочно принять меры по восстановлению прав Раифа Февзиева.

Напомним, что незаконно осужденному Россией украинцу Геннадию Лимешко принудительно сделали прививку от коронавируса вакциной не признанное Всемирной организацией здравоохранения.

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