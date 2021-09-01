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Кримського татарина утримують в СІЗО Сімферополя в нелюдських умовах

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Крим, Середа 01 вересня 2021 13:11
Кримського татарина утримують в СІЗО Сімферополя в нелюдських умовах Фото: окупанти утримують кримського татарина в СІЗО у нелюдських умовах (facebook.com.crimeansolidarity)
Автор: Тіберій Юрик

В окупованому Криму релігійного діяча Раїфа Февзієва, незаконно заарештованого 17 серпня, утримують в СІЗО Сімферополя у нелюдських умовах та під постійним відеонаглядом.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення країнського омбудсмена Людмили Денісової в Facebook.

"У камері площею 11 квадратних метрів перебуває 8 осіб, за наявності лише 6 спальних місць. Серед утримуваних - особа з психічними розладами, що становить загрозу життю Раїфа Февзієва та інших його співкамерників", - повідомила Денисова.

За її словами, через відсутність належної системи вентиляції, в приміщенні СІЗО вологість і цвіль на стінах.

"Такі умови тримання та бездіяльність керівництва СІЗО порушують права Раїфа Февзієва на життя, належні умови утримання та на повагу до приватного життя", - написала омбудсмен.

Денісова звернулася до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою терміново вжити заходів щодо відновлення прав Раїфа Февзієва.

Нагадаємо, що незаконно засудженому Росією українцю Геннадію Лимешку примусово зробили щеплення від коронавірус вакциною, що не визнана Всесвітньою організацією охорони здоров’я.

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