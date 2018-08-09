Крымского политзаключенного Лимешко этапировали в Краснодар

По предварительной информации, его могут направить в Кабардино-Балкарию, Саратов, или оставить в Краснодарском крае

Осужденного в РФ за якобы подготовку диверсии в анексованому Крыму украинца Геннадия Лимешко этапировали в Краснодар. Об этом сообщает журналист Антон Наумлюк на своей странице в Facebook.

"Геннадий Лимешко этапирован из Симферополя для отбывания наказания. Сейчас Лимешко находится в Краснодаре. По предварительной информации, его могут направить в Кабардино-Балкарию, Саратов, или оставить в Краснодарском крае", - пишет он.

Напомним, что в оккупированном Крыму 10 мая "суд" признал украинца Геннадия Лимешко виновным и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы за "незаконное приобретение, хранение и ношение взрывчатых веществ".

Лимешко признал свою вину. Среди отягчающих обстоятельств - политический мотив преступления: "ненависть и вражда в связи с присоединением Крыма к России". Срок отбывания наказания отсчитывается с 10 мая 2018 года.