Кримського політв'язня Лимешка етапували в Краснодар

За попередньою інформацією, його можуть направити в Кабардино-Балкарію, Саратов, або залишити у Краснодарському краї

Засудженого РФ за нібито підготовку диверсії в анексованому Криму українця Геннадія Лимешка етапували у Краснодар. Про це повідомляє журналіст Антон Наумлюк на своїй сторінці в Facebook.

"Геннадій Лимешко етапований з Сімферополя для відбування покарання. Зараз Лимешко перебуває у Краснодарі. За попередньою інформацією, його можуть направити в Кабардино-Балкарію, Саратов, або залишити у Краснодарському краї", - пише він.

Нагадаємо, що в окупованому Криму 10 травня "суд" визнав українця Геннадія Лимешка винним і призначив покарання у вигляді 8 років позбавлення волі за "незаконне придбання, зберігання і носіння вибухових речовин".

Лимешко визнав свою провину. Серед обтяжуючих обставин - політичний мотив злочину: "ненависть і ворожнеча в зв'язку з приєднанням Криму до Росії". Термін відбування покарання відраховується з 10 травня 2018 року.