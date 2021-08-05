ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Бизнес главы ХОГА в оккупированном Крыму: стали известны новые доказательства

Новина українською →
Киев, Четверг 05 августа 2021 13:52
Бизнес главы ХОГА в оккупированном Крыму: стали известны новые доказательства Фото: председатель Харьковской ОГА Айна Тымчук (kharkivoda.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Глава Харьковской областной администрации Айна Тымчук в 2015 году оформила доверенность на гражданку России для представления ее интересов в органах оккупационной власти Крыма.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Главком", который обнародовал копии соответствующих документов.

Доверенность оформлена в Днепре и предоставляет двум гражданам Украины в т.ч. тогда законному мужу Айны Андрею Тимчуку и гражданке России Людмиле Доброскок представлять интересы Айны Тимчук в органах оккупационной власти Крыма.

В доверенности, выданной украинским нотариусом, Крым на манер оккупационных властей называется Республикой Крым, а также лица уполномочиваются на решение вопросов собственности относительно отеля "Астория" в Алуште.

При этом, как пишет "Главком", речь идет о внесение изменений в ЕДРП - российский реестр юрлиц.

Напомним, Айна Тимчук была назначена на должность председателя Харьковской областной государственной администрации вместо Алексея Кучера 27 ноября 2020 года Владимиром Зеленским.

Ее экс-супруг дважды становился фигурантом расследований Bihus.info.

По данным журналистов, он имел очевидный конфликт интересов на прошлой должности директора Департамента экологии и природных ресурсов Харьковской ОГА, а также скрыл имущество от НАПК.

Весной харьковские перевозчики обращались к президенту из-за попыток рейдерского захвата автобусных перевозок в области, указывая на Андрея и Айну Тимчук.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков
NEWS
Стала известна причина смерти Марчука
Стала известна причина смерти Марчука
DAILY
Понижая градус. Как Европа отказывается от угля, нефти и газа и чего ждать Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Понижая градус. Как Европа отказывается от угля, нефти и газа и чего ждать Украине