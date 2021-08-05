Бизнес главы ХОГА в оккупированном Крыму: стали известны новые доказательства
Глава Харьковской областной администрации Айна Тымчук в 2015 году оформила доверенность на гражданку России для представления ее интересов в органах оккупационной власти Крыма.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Главком", который обнародовал копии соответствующих документов.
Доверенность оформлена в Днепре и предоставляет двум гражданам Украины в т.ч. тогда законному мужу Айны Андрею Тимчуку и гражданке России Людмиле Доброскок представлять интересы Айны Тимчук в органах оккупационной власти Крыма.
В доверенности, выданной украинским нотариусом, Крым на манер оккупационных властей называется Республикой Крым, а также лица уполномочиваются на решение вопросов собственности относительно отеля "Астория" в Алуште.
При этом, как пишет "Главком", речь идет о внесение изменений в ЕДРП - российский реестр юрлиц.
Напомним, Айна Тимчук была назначена на должность председателя Харьковской областной государственной администрации вместо Алексея Кучера 27 ноября 2020 года Владимиром Зеленским.
Ее экс-супруг дважды становился фигурантом расследований Bihus.info.
По данным журналистов, он имел очевидный конфликт интересов на прошлой должности директора Департамента экологии и природных ресурсов Харьковской ОГА, а также скрыл имущество от НАПК.
Весной харьковские перевозчики обращались к президенту из-за попыток рейдерского захвата автобусных перевозок в области, указывая на Андрея и Айну Тимчук.