Бізнес глави ХОДА в окупованому Криму: стали відомі нові докази

Голова Харківської обласної адміністрації Айна Тимчук в 2015 році оформила довіреність на громадянку Росії для представлення її інтересів у органах окупаційної влади Криму.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на " Главком ", який оприлюднив копії відповідних документів.

Довіреність оформлена в Дніпрі і надає двом громадянам України в т.ч. тоді законному чоловікові Айни Андрію Тимчуку і громадянці Росії Людмилі Доброскок представляти інтереси Айни Тимчук в органах окупаційної влади Криму.

У довіреності, виданої українським нотаріусом, Крим на кшталт окупаційної влади називається Республікою Крим, а також особи будуть уповноважені на вирішення питань власності щодо готелю "Асторія" в Алушті.

При цьому, як пише "Главокм", мова йде про внесення змін до ЄДРПО - російський реєстр юросіб.