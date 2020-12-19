Крымские "власти" назвали мнимой поддержку Турции суверенитета Украины

В Крыму заявили, что якобы заигрывание Украины с Турцией относительно крымского вопроса обернется плачевно. Турция якобы считает Крым своим.
Об этом заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов, передает "РИА Новости".
По его словам, в геополитических проектах Турции "нет места для сильной и независимой Украины".
"Мнимая поддержка Турции обернется для Украины плачено, так как им нужна безвольная страна для реализации своих геополитических интересов, никак не связанных с украинскими", - сказал он.
Напомним, в 2014 году Россия оккупировала Крымский полуостров. Турция не признает аннексию Крыма и поддерживает территориальную целостность Украины, включая Крым.
Кроме того, турецкая сторона изъявила желание помочь крымским татарам и выразила поддержку создаваемой киевскими властями международной площадки "Крымская платформа", нацеленной на возвращения контроля над полуостровом.
Как писало РБК-Украина, Кулеба назвал пять приоритетов Крымской платформы. Одним из приоритетов платформы является эффективность санкций против России.