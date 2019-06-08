Крымские татары идут на выборы в составе шести партий, - Чубаров

Представители Междлиса крымскотатарского народа собираются идти на выборы в Верховную раду в июле 2019 года в составе шести политических партий. Как передает РБК-Украина, об этом сказал глава Междлиса Рефат Чубаров во время прямого эфира на своей странице в Facebook.

В частности, Чубаров отметил, что у многих политических сил сейчас продолжаются партийные съезды, где обсуждаются вопросы и программы партий на внеочередных выборах. На таких съездах состоялись переговоры с шестью украинскими партиями.

"Я хочу искренне поблагодарить представителей шести политических партий, которые по собственной инициативе и, понимая, насколько сегодня важен вопрос возвращения Крыма, выдвинули такую инициативу", - заявил Чубаров.

Некоторые из партий уже внесли крымских татар в свои списки. В частности, к партии "Европейская солидарность" пятого президента Украины Петра Порошенко войдет лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев и заместитель главы Меджлиса Ахтем Чийгоз.

В первую десятку партии "Сила и Честь" экс-главу СБУ Игоря Смешко войдет сам Рефат Чубаров.

В состав политической силы премьер-министра Украины Владимира Гройсмана "Украинская стратегия" войдет первый заместитель министра информполитики Эмине Джапарова. Еще двое представителей крымских татар пойдут в парламент в составе партии "Голос" музыканта Святослава Вакарчука.

Чубаров добавил, что по состоянию на 8 июня продолжаются консультации из еще одной партией. В целом все представители Меджлиса в составе нового парламента будут в дальнейшем отстаивать вопрос деокупация Крыма и евроатлантической интерграции Украины - вступление в НАТО и ЕС.

Напомним, Игорь Смешко представил список своей партии "Сила и Честь", с которым он пойдет на досрочные выборы в Верховную раду. В первую десятку списка партии вошла депутат от "Самопомічі" Елена Сотник, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, еще один депутат от "Самопомічі" Иван Мирошниченко и бывший начальник Генерального штаба Владимир Замана.