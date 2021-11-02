Крымская платформа будет неэффективной без признания ФСБ и ГРУ террористами, - нардеп Дунда
Народный депутат Олег Дунда (фракция "Слуга народа") считает, что работа Крымской платформы будет неэффективной без признания Верховной радой спецслужб Российской Федерации - Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Главного управления генштаба вооруженных сил (ранее Главное разведывательное управление (ГРУ)), террористическими организациями.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление нардепа в эфире телеканала АТР.
"Без этого (признания ФСБ и ГРУ террористическими организациями, - ред.), к сожалению, Крымская платформа ничего не сделает. У нее не будет фундамента на чем работать", - сказал он.
По его словам, со стороны парламента это будет политическим шагом, который даст возможность использовать правильную терминологию и украинской стороне, и нашим международным партнерам.
"Чем быстрее мы это сделаем, тем быстрее мы сможем это обсуждать с нашими партнерами и доносить реальную сущность, тех организаций, которые так себя ведут с крымскими татарами и другими заложниками", - добавил нардеп.
Он привел в пример Иран, который международное сообщество признает государством, поддерживающим терроризм и, соответственно, выстраивает под этот факт свою санкционную политику, вынуждая это государство менять свои решения.
По его словам, на согласительном совете в парламенте принято решение о внесении постановления о признании ФСБ и ГРУ террористическими организациями в повестку дня для голосования, как только его одобрит Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.
"Я обращаюсь к комитету не затягивать этот вопрос, провести через комитет и вынести на рассмотрение Верховной рады", - сказал он.
Нардеп также призвал коллег из других фракций поддержать это постановление.
"Над этим должны работать не только "Слуга народа" и "За майбутнє", которые зарегистрировали постановление, но и ЕС, и "Голос", и остальные. Если они действительно проукраинские партии и фракции, которые отстаивают интересы украинского государства", - резюмировал он.
Дунда добавил, что рассчитывает на поддержку зарубежных партнеров Украины, но она должна самостоятельно сделать первый шаг в признании действий ФСБ и ГРУ террористическими.
Как сообщалось, в начале сентября Дунда зарегистрировал в парламенте постановление о признании ФСБ и ГРУ террористическими организациями.
Постановлением также предусмотрено обращение парламента в Совет безопасности ООН, с требованием отнести ФСБ и ГРУ к террористическим организациям, наряду с ИГИЛ, Аль-Каидой, Хизболла и ХАМАС.
Прокуратура АР Крым возбудила уголовные дела по фактам задержания 1 ноября крымскотатарских активистов на оккупированном Крымском полуострове. Прокуратура квалифицировала инцидент как незаконное лишение свободы.
Как сообщалось, Дунда считает необходимым кадровую замену всего состава Кабинета министров, включая премьер-министра Дениса Шмыгаля.