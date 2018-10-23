Кримчанам не загрожує кримінальна відповідальність за проїзд через Керченський міст

Фото: Кримський міст (twitter.com/krymrealii)

За незаконний перетин українського кордону через аеропорти Криму і Керченський міст передбачена "адміністративка"

Жителям анексованого Криму не загрожує кримінальна відповідальність за незаконний перетин кордону України через Керченський міст. Про це повідомив помічник голови Держприкордонслужби України Олег Слободян, передає РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

Також, за словами Слободяна, перетин українського кордону через закриті Києвом аеропорти півострова. Згідно із законодавством України, в цьому випадку передбачена адміністративна відповідальність.

"Громадяни, які незаконно в'їжджають або виїжджають з Криму, будуть, як і раніше, нести відповідальність за статтею 204-2 - адміністративну. Російські документи, видані на окупованій території, не мають для нас жодної юридичної сили, і розглядати їх як підставу для перетину кордону або меж окупованих територій немає законних причин", - сказав Слободян.

Він уточнив, що кримінальна відповідальність загрожує тільки в тому випадку, якщо громадянин незаконно перетинав кордон України поза офіційними пунктами пропуску для заподіяння шкоди інтересам держави.

Нагадаємо, співробітники СБУ та контррозвідки викрили факти поставки в Росію матеріалів, які використовувалися для будівництва так званого "Кримського моста".