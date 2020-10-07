У крымчан начали отбирать частные скважины из-за дефицита воды

Фото: из-за нехватки воды у крымчан забирают скважины (wikimedia.org By Rumlin)

У жителей оккупированного Крыма начали отбирать частные скважины. С их помощью оккупационная власть планирует решить проблему водоснабжение поселка Голубой Залив, который входит в городской округ Ялты.

Об этом пишут "Крым. Реалии" со ссылкой на так называемого "депутата" местного городского совета Юрия Ломенко.

Сообщается, что в конце сентября подконтрольный России передал городу пять скважин, которые находились в частной собственности. По словам Ломенко, в дальнейшем их передадут в "республиканскую" собственность.

Он также отмети, что по скважинам уже провели ряд анализов на качество. Установлено, что после обеззараживания воду можно использовать. Планируется, что из этих скважин будет проведен новый водопровод.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за проблем с водой в Крыму будут принудительно выкупать частные скважины. Кроме того, так называемый глава Крыма Сергей Аксенов предложил подключать прокуратуру в случае сопротивления крымчан в этом вопросе.

Согласно официальной позиции Украины, воды в Крыму не хватает на развитие военных объектов, население обеспечено в полной мере. Проблема с водоснабжением на полуострове наблюдается несколько лет после аннексии, когда Киев перекрыл подачу воды в Северо-Крымский канал.