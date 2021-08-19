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Крым превращается в авианосец РФ, - Зеленский

Автор: РБК-Украина

В ходе работы Крымской платформы будут подниматься вопросы милитаризации Крыма Российской Федерацией. Оккупированный полуостров сейчас выглядит как российский авианосец.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Владимира Зеленского украинским журналистам, опубликованное на сайте ОП.

Президент подчеркнул, что Россия наращивает количество вооружения на полуострове и уменьшает численность коренных жителей.

"Пока Крым выглядит, как авианосец. Пока это не та жемчужина украинской земли у моря. Сегодня это милитаризованный полуостров, и выглядит это, как авианосец Российской Федерации с ежедневным увеличением вооружения, уменьшением коренного населения, уменьшением привлекательности - природной, экологической, туристической, любой", - отметил Зеленский.

По его словам, появление Крымской платформы поможет привлечь внимание мирового сообщества.

"Надо каждый день бить в колокола. Считаю, что до появления Крымской платформы не было того колокола. Есть люди, которые хотят возвращения Крыма, но покажите, пожалуйста, куда им бить и кто это будет делать ежедневно, кроме сообщений в фейсбуке: "Наш Крым жаль, но ничего, мы вернемся", - добавил он.

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Владимир ЗеленскийКрымская платформа