Крым не должен исчезнуть с международной повестки дня еще на 7 лет, - Зеленский
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Президент Украины Владимир Зеленский во время открытия саммита Крымской платформы отметил важность вопроса оккупации полуострова. По словам главы государства, этот вопрос не может исчезнуть с международной повестки дня еще на 7 лет.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на трансляцию мероприятия.
"Мы не проводим этот саммит ради очередного саммита. Вопрос Крыма не должен исчезнуть с международной повестки дня еще на 7 лет", - сказал он.
Напомним, Зеленский во время саммита также заявил, что аннексия Крыма ставит под сомнение эффективность международной системы безопасности.