Крим не повинен зникнути з міжнародного порядку денного ще на 7 років, - Зеленський
Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Президент України Володимир Зеленський під час відкриття саміту Кримської платформи наголосив на важливості питання окупації півострову. За словами глави держави, це питання не може зникнути з міжнародного порядку денного ще на 7 років.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на трансляцію заходу.
"Ми не проводимо цей саміт заради чергового саміту. Питання Криму не повинно зникнути з міжнародного порядку денного ще на 7 років", - сказав він.
Нагадаємо, Зеленський під час саміту також заявив, що анексія Криму ставить під сумнів ефективність міжнародної системи безпеки.