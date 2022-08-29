Крутых после триумфа в Праге поднялся на полсотни строек в рейтинге ATP

22-летний уроженец Киева идет 226-м в новом рейтинге ассоциации. Прогресс украинца за неделю составил 45 позиций.

Накануне Крутых завоевал дебютный титул в одиночном разряде на профи-уровне. В финале "челленджера" в чешской столице он обыграл немца Герха в трех сетах (6:3, 6:7, 6:2). Украинец не только сохранил звание первой ракетки страны, но и обновил персональный рекорд в рейтинге.

Его соотечественник Василий Сачко остался на 272-й позиции. Еще два украинца оказались в четвертой сотне – Илья Марченко (307-е место) и Олег Приходько (364-е). Также в топ-500 рейтинге сохранили места Георгий Кравченко, Александр Овчаренко и Эрик Ваншельбойм.

Лидером классификации ATP остался россиянин Даниил Медведев. Топ-5 дополнили Алекс Зверев (Германия), испанцы Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас, Стефанос Циципас (Греция). Бывшая первая ракетка мира – Новак Джокович, пропускающий US Open из-за отказа от вакцинации, только 6-й.