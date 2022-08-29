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Крутых после триумфа в Праге поднялся на полсотни строек в рейтинге ATP

Фото: Алексей Крутых выиграл турнир в Чехии (facebook.com/RussianTennisFederation)
Автор: Антон Федорцив

В преддверии старта Отрытого чемпионата США Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) обновила классификацию лучших игроков планеты. Самый сильный среди украинцев – Алексей Крутых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ATP.

22-летний уроженец Киева идет 226-м в новом рейтинге ассоциации. Прогресс украинца за неделю составил 45 позиций.

Накануне Крутых завоевал дебютный титул в одиночном разряде на профи-уровне. В финале "челленджера" в чешской столице он обыграл немца Герха в трех сетах (6:3, 6:7, 6:2). Украинец не только сохранил звание первой ракетки страны, но и обновил персональный рекорд в рейтинге.

Его соотечественник Василий Сачко остался на 272-й позиции. Еще два украинца оказались в четвертой сотне – Илья Марченко (307-е место) и Олег Приходько (364-е). Также в топ-500 рейтинге сохранили места Георгий Кравченко, Александр Овчаренко и Эрик Ваншельбойм.

Лидером классификации ATP остался россиянин Даниил Медведев. Топ-5 дополнили Алекс Зверев (Германия), испанцы Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас, Стефанос Циципас (Греция). Бывшая первая ракетка мира – Новак Джокович, пропускающий US Open из-за отказа от вакцинации, только 6-й.

К слову, украинка Снигур присоединилась к четырем соотечественницам в основной сетке US Open.

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