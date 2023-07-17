Крутих втратив звання першої ракетки України: хто тепер найкращий вітчизняний тенісист

26-річний уродженець Кременчука піднявся вгору на три позиції. Тепер український тенісист посідає 188-ме місце в класифікації ATP і став першою ракеткою України.

Сачко набрав 317 рейтингових очок. Натомість неабияким регресом відзначився Олексій Крутих. Донедавна найкращий серед українців тенісист втратив 17 позицій. Киянин має в активі 292 залікових бали та опустився на 199-те місце.

Нагорі рейтингу професіоналів змін не відбулося. Карлос Алькарас тріумфував на Вімблдоні, здолавши у фіналі Новака Джоковіча. Як наслідок, іспанець і серб зосталися при своїх – на першому й другому рядках класифікації відповідно. Третім залишився нейтральний росіянин Даніїл Медвєдєв.

Найсильнішим українським тенісистом в історії залишається однофамілець уродженця РФ – Андрій Медведєв. У травні 1994-го іменитий українець ішов 4-м у рейтингу ATP після перемог на ґрунтових Monte Carlo та Open German Open. Вершина кар'єри Медведєва – фінал "Ролан Гарроса" в 1999 році.