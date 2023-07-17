ua ru
Пн, 17 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Крутих втратив звання першої ракетки України: хто тепер найкращий вітчизняний тенісист

Новость на русском →
Київ, Понеділок 17 липня 2023 12:55
Крутих втратив звання першої ракетки України: хто тепер найкращий вітчизняний тенісист Фото: Віталій Сачко став національною першою ракеткою (facebook.com/UkrainianTennisFederation)
Автор: Антон Федорців

Українець Віталій Сачко обійшов співвітчизника Олексія Крутих в оновленому рейтингу Асоціації тенісистів-професіоналів (ATP).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

26-річний уродженець Кременчука піднявся вгору на три позиції. Тепер український тенісист посідає 188-ме місце в класифікації ATP і став першою ракеткою України.

Сачко набрав 317 рейтингових очок. Натомість неабияким регресом відзначився Олексій Крутих. Донедавна найкращий серед українців тенісист втратив 17 позицій. Киянин має в активі 292 залікових бали та опустився на 199-те місце.

Нагорі рейтингу професіоналів змін не відбулося. Карлос Алькарас тріумфував на Вімблдоні, здолавши у фіналі Новака Джоковіча. Як наслідок, іспанець і серб зосталися при своїх – на першому й другому рядках класифікації відповідно. Третім залишився нейтральний росіянин Даніїл Медвєдєв.

Найсильнішим українським тенісистом в історії залишається однофамілець уродженця РФ – Андрій Медведєв. У травні 1994-го іменитий українець ішов 4-м у рейтингу ATP після перемог на ґрунтових Monte Carlo та Open German Open. Вершина кар'єри Медведєва – фінал "Ролан Гарроса" в 1999 році.

Крутих втратив звання першої ракетки України: хто тепер найкращий вітчизняний тенісист

До слова, напередодні Алькарас виграв 5-годинний фінал Вімблдонського турніру в серба Джоковіча.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новак Джокович Теннис
NEWS
На Кримському мосту сталися вибухи: що відомо
На Кримському мосту сталися вибухи: що відомо
DAILY
Костянтин Машовець: Результати літньої кампанії вплинуть на загальний хід і зміст війни
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Костянтин Машовець: Результати літньої кампанії вплинуть на загальний хід і зміст війни