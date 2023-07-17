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Крутых потерял звание первой ракетки Украины: кто теперь лучший отечественный теннисист

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Киев, Понедельник 17 июля 2023 12:55
Крутых потерял звание первой ракетки Украины: кто теперь лучший отечественный теннисист Фото: Виталий Сачко стал национальной первой ракеткой (facebook.com/UkrainianTennisFederation)
Автор: Антон Федорцив

Украинец Виталий Сачко обошел соотечественника Алексея Крутых в обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

26-летний уроженец Кременчуга поднялся на три позиции. Теперь украинский теннисист занимает 188-е место в классификации ATP и стал первой ракеткой Украины.

Сачко набрал 317 рейтинговых очков. Зато незаурядным регрессом отличился Алексей Крутых. До недавнего времени лучший среди украинцев теннисист потерял 17 позиций. Киевлянин имеет в активе 292 зачетных балла и опустился на 199-е место.

Наверху рейтинга профессионалов перемен не произошло. Карлос Алькарас триумфовал на Уимблдоне, одолев в финале Новака Джоковича. Как следствие, испанец и серб остались при своих – на первой и второй строчках классификации соответственно. Третьим остался нейтральный россиянин Даниил Медведев.

Сильнейшим украинским теннисистом в истории остается однофамилец уроженца РФ – Андрей Медведев. В мае 1994-го именитый украинец шел 4-м в рейтинге ATP после побед на грунтовых Monte Carlo и Open German Open. Вершина карьеры Медведева – финал "Ролан Гарроса" в 1999 году.

Крутых потерял звание первой ракетки Украины: кто теперь лучший отечественный теннисист

К слову, накануне Алькарас выиграл 5-часовой финал Уимблдонского турнира у серба Джоковича.

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