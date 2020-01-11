Крушение украинского самолета в Иране: опубликованы новые фото с места аварии

Офис президента опубликовал новые фото с места крушения украинского самолета в Иране. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Как известно, утром 8 января в Иране разбился самолет МАУ, следовавший из Тегерана в Киев. На борту самолета находилось 176 человек, все они погибли. Среди погибших, в частности, 11 граждан Украины (два пассажира и 9 членов экипажа).

Поскольку авария произошла на территории Ирана ее расследованием занимается иранская сторона. Вместе с тем, к расследованию катастрофы также подключены и другие стороны, в частности и Украина. На данный момент на месте аварии работают 45 украинских экспертов.

Напомним, сегодня Иран признал, что катастрофа украинского самолета произошла по их вине. Власти Ирана сообщили, что в результате "человеческой ошибки" самолет был сбит ракетами.

В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает от Ирана заверений в готовности к полному и открытому расследованию, привлечению виновных к ответственности, возвращению тел погибших, выплат компенсаций, а также официальных извинений по дипломатическим каналам.