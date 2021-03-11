Крушение сухогруза возле Румынии: появилось видео спасательной операции

В сети интернет появилось видео спасательной операции на месте крушения сухогруза в Черном море . В результате инцидента погибли два человека, еще десять членов экипажа спасли.

На видео видно, как проводится спасательная операция одного из членов экипажа, который находится в море.

Напомним, сегодня утром у берегов Румынии затонул российский сухогруз с украинским экипажем. Министерство иностранных дел Украины уже подтвердило гибель двух человек, десять членов экипажа спасли. Поиски еще одного продолжаются.

Также известно, что МИД запустил горячую линию и родственники украинских моряков могут обращаться за информацией по телефону +40212303660.

Кроме того, Военно-морские силы Румынии направили вертолет за украинкой, которая пострадала во время происшествия. Она находится в критическом состоянии, и ее транспортируют в больницу Констанцы.