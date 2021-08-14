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Крушение пожарного самолета в Турции: на борту находились пять россиян и трое турок

Автор: Дмитрий Кузнецов

Экипаж потерпевшего крушение на юге Турции пожарного самолета Бе-200 состоял из 8 человек - пяти россиян и троих турецких граждан. Все находившиеся на борту погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

Как сообщили агентству в Минобороны РФ, на борту пожарного самолета находились пять российских военнослужащих и трое граждан Турции. Авиакатастрофа произошла при заходе на посадку после тушения пожара в районе населенного пункта Адан.

В оборонном ведомстве добавили, что все восемь членов экипажа погибли.

Напомним, днем 14 августа стало известно о крушении пожарного самолета Бе-200 возле турецкого города Кахраманмараш. Изначально сообщалось, что на борту находились 7 человек - пятеро из них иностранцы.

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Российская ФедерацияТурцияАвиакатастрофа