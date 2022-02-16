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Крупные торговые сети задолжали украинским производителям около 5 млрд долларов, - Непран

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Киев, Среда 16 февраля 2022 08:55
Крупные торговые сети задолжали украинским производителям около 5 млрд долларов, - Непран Фото: крупные торговые сети задолжали украинским производителям (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Крупные торговые сети должны украинским производителям около 5 млрд долларов, что стали для сетей "беспроцентным кредитом", которым они пользуются, и являются причиной нехватки оборотных средств у отечественных производителей.

Об этом написал член Украинского совета бизнеса, первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины Михаил Непран в колонке для Интерфакс-Украина.

По его словам, национальные торговые сети вопреки антимонопольному законодательству и всем предохранителям, установленным против недобросовестной конкуренции, заняли монопольное положение на рынке, занимая более 70%, и навязывают поставщикам собственные невыгодные, а иногда и вредные, условия.

"Несмотря на нормы европейских директив, ограничивающих предельный срок расчетов 60 днями, поставщики вынуждены ждать 90, 120, а иногда - и 180 дней. Для производителей это означает хроническую нехватку оборотных средств и необходимость дополнительного кредитования. Для сетей – беспроцентный кредит, которым они бесплатно пользуются неограниченное время. По разным подсчетам, речь идет об около 5 млрд долларов, которыми ритейл пользуется по своему усмотрению, задерживая расчеты с поставщиками", - пишет Непран.

Также супермаркеты устанавливают по своему усмотрению штрафы, санкции и дополнительные доплаты, которые выливаются в то, что торговая наценка, которая должна составлять 15-25%, достигает 40% и даже 60%.

"Таким образом, отечественные агропроизводители и переработчики лишены возможности развивать свой бизнес и полностью упускают конкурентные преимущества перед своими коллегами из других стран", - считает он.

Непран предлагает для регулирования этого вопроса использовать европейский опыт, ведь в ЕС удалось преодолеть проблему доминирующего положения торговых сетей. Там действует отдельная Директива Европейского парламента и Совета о недобросовестной торговой практике между предприятиями в сфере сельского хозяйства и продовольствия. Документом запрещаются действия, которые могут рассматриваться как недобросовестные отношения между покупателями и поставщиками.

По инициативе АМКУ в 2016 году была попытка создать подобный документ и в Украине, однако представители торгового бизнеса отказались от его подписания, поэтому речь идет о необходимости вмешательства в ситуацию на государственном уровне в рамках законотворческой инициативы.

"В частности, обязать торговые сети как минимум вовремя рассчитываться с поставщиками, не дискриминировать их по сравнению с иностранными производителями, ограничить размер штрафов и санкций и убрать массу других вещей, выгодных только одной стороне", - подчеркивает он.

Напомним, ранее навести порядок на рынке украинской розничной торговли питания призвал бизнесмен Денис Парамонов.

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