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Все крупные банки еврозоны могут без проблем списать свои активы в России, - ЕЦБ

Фото: в ЕС не видят проблем с выходом баков из России (GettyImages)
Автор: Александр Белоус

Все крупные банки еврозоны могут выдержать полное списание своих активов в России и при этом соблюдать требования к капиталу. Письмо обнародовал глава наблюдательного совета Европейского центрального банка Андреа Энриа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Вторжение России в Украину и последовавшие за этим западные санкции уже вынудили европейские подразделения некоторых российских банков прекратить свою деятельность и заставили некоторых европейских кредиторов покинуть Россию или рассмотреть возможность такого шага.

Энриа заявил, что воздействие российского кризиса было сосредоточено в девяти банках, но даже они могли справиться с ликвидацией своих прямых трансграничных связей с российскими контрагентами и с долевым участием в дочерних компаниях, расположенных в России.

"Все участвующие банки сохранят достаточный запас по сравнению с минимальными и буферными требованиями", - говорится в письме Энриа членам Европейского парламента.

Он сказал, что капитал девяти банков сократится в среднем на 70-95 базисных пунктов в случае ликвидации российских активов, и ни для одного из них удар не превысит 200 базисных пунктов.

Он добавил, что ЕЦБ внимательно следит за выполнением банками санкций против Москвы и предупреждает о косвенных рисках, связанных с войной, начиная от замедления экономического роста и заканчивая волатильностью на товарном рынке.

"Надзорные органы находятся в постоянном контакте с соответствующими банками, чтобы отслеживать их профили рисков, оценивать их реакцию и выявлять любые уязвимости на ранней стадии", - сказал Энриа.

ЕЦБ контролирует 115 крупнейших банков еврозоны.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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