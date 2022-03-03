Крупнейший украинский автозавод превратили в центр оказания помощи беженцам

Предприятие "Еврокар", которое выпускает автомобили Skoda, принимает в своих корпусах переселенцев. Завод превратили в центр для оказания помощи беженцам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook заместителя директора исполнительной дирекции Федерации автопрома Украины Анны Суворкиной.

"Многие украинцы сегодня эвакуировали свои семьи в западные области страны. В частности – в Закарпатскую область. По предварительным подсчетам, количество беженцев уже достигло 50 тысяч человек и постоянно увеличивается. Поэтому "Еврокар" не может стоять в стороне. Мы делаем все возможное, чтобы помочь Закарпатью и нашей стране преодолеть кризис и оказать поддержку беженцам из других регионов", — заявила Анна Суворкина.

На предприятии вместе с местными властями создается перечень первоочередных потребностей беженцев. Речь идет о финансовой помощи, предметах первой необходимости, средствах гигиены и лекарствах.