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Крупнейший независимый трейдер Vitol намерен прекратить торговлю российской нефтью

Фото: российской нефтью прекратить торговать швейцарский трейдер Vitol (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Крупнейший в мире независимый нефтетрейдер Vitol Group намерен до конца 2022 года полностью прекратить торговлю нефтью и нефтепродуктами российского происхождения. Объемы значительно сократятся уже во втором квартале.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как отметил представитель компании, Vitol намерен прекратить торговлю сырой нефтью и нефтепродуктами. "И мы ожидаем, что это будет завершено до конца 2022 года", - сказал он и добавил, что объемы перевалки российской нефти "значительно сократятся во втором квартале с сокращением текущих контрактных обязательств".

Базирующаяся в Женеве фирма подтвердила, что не будет заключать никаких новых соглашений по российской нефти и нефтепродуктам. После вторжения России в Украину ее закупки были частью ранее уже подписанных контрактов.

Напомним, последние данные показали, что добыча нефти и газового конденсата в России в 12 апреля упала ниже 10 млн баррелей в сутки, самого низкого уровня с июля 2020 года, поскольку санкции, введенные многими странами после вторжения России в Украину, и логистические ограничения препятствуют торговле.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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