Крупнейший мобильный оператор Украины рассказал о достижениях за 23 года работы

23 года тому прозвучал первый звонок в сети "Киевстар". За время своей деятельности телеком оператор привлек свыше 5,4 млрд долларов инвестиций в телеком отрасль Украины и уплатил в госбюджет налогов и сборов на общую сумму 70 млрд грн.

9 декабря 1997 года считается днем рождения крупнейшего телеком оператора Украины — "Киевстар". За 23 года работы оператор стал инициатором многих позитивных изменений как для клиентов, так и для рынка телекоммуникаций.

В 1998 году Киевстар первым на телеком рынке Украины начал предоставлять услугу коротких текстовых уведомлений sms. В 1999 году первым запустил услугу мобильного доступа в интернет — WAP. В 2015 году - первым отменил помегабайтную тарификацию интернет трафика. А в 2018 и 2020 годах по собственной инициативе передал государству часть своего радиодиапазона 1800 МГц и 900 МГц. Благодаря этому состоялся конкурс на частоты 4G и три мобильных оператора начали предоставлять услуги скоростной передачи данных по новой технологии. Киевстар предоставляет услуги 4G на территории, где проживает 85% жителей Украины и планирует в следующем году увеличить покрытие до 95%.

В 2001 году "Киевстар" обслуживал 1 миллион абонентов, а сейчас почти 27 миллионов абонентов мобильной и фиксированной связи.

Сеть "Киевстар" начиналась с 12 базовых станций, которые работали только в городе Киев. Современная сеть компании – свыше 38 тысяч базовых станций и 45 тысяч километров волоконно-оптических линий. Информационно-аналитические системы компании ежедневно мониторят свыше 1000 показателей продуктивности сети, чтобы абоненты получали услуги связи высокого качества.

Развитая телеком инфраструктура – основа технологического лидерства компании. Киевстар предоставляет такие услуги как Big Data, IoТ, облачные технологии, MobileID, мобильные финансовые сервисы, E-Health, цифровое телевидение, конвергентные услуги, мобильная и фиксированная широкополосная передача данных и др.

Киевстар - лидер корпоративной социальной ответственности. Оператор помогает Национальной полицией Украины в поиске детей с помощью мобильной связи, вместе с "Украинской биржей благотворительности" основал проект SMS-благотворительности "Детская надежда", внедрил платформу с онлайн уроками по новым мобильным технологиям для пожилых людей. Во время пандемии COVID-19 Киевстар выделил 50 млн грн для предоставления абонентам бесплатных услуг связи, а также 30 млн грн для закупки аппаратов искусственной вентиляции легких, защитных костюмов для медиков, и др.

В 2020 году Киевстар был признан лучшим работодателем Украины, самым дорогим национальным брендом, телеком-оператором года, крупнейшим плательщиком налогов в телеком отрасли и лидером социальной ответственности. Социальный проект Киевстар "Смартфон для родителей" отмечен самой престижной международной премией в коммуникациях - European Excellence Awards.

Справка о Киевстар:

Киевстар – крупнейший украинский оператор телекоммуникаций, который предоставляет услуги связи и передачи данных на базе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий для 25,4 млн абонентов мобильной и 1,1 млн абонентов фиксированной связи.

Услуги 4G Компании доступны на территории, где проживает 80% населения Украины. Акционеры Киевстар – международная Группа VEON Ltd, с офисом в Нидерландах.

Акции Группы находятся на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар более 20 лет работает в Украине, являясь крупнейшим плательщиком налогов на телекомрынке, одним из лучших работодателей и социально ответственной компанией.