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Крупнейший итальянский банк Intesa прекратил кредитование в России

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Москва, Пятница 08 апреля 2022 11:58
Крупнейший итальянский банк Intesa прекратил кредитование в России Фото: банк Intesa прекратил кредитование в России (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Итальянская банковская группа Intesa Sanpaolo прекратила любое финансирование российских и белорусских контрагентов с начала войны против Украины. Все местные операции поставлены под особый контроль кризисного подразделения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Продолжая проводить стратегический анализ своего присутствия в России, крупнейший банк Италии также прекратил инвестиции в российские и белорусские финансовые инструменты, независимо от применимых режимов санкций.

"Все деловые операции с российскими и белорусскими контрагентами, в том числе с российским дочерним предприятием группы, Банком Интеза Россия, подвергались усиленному мониторингу и анализу", - говорится в заявлении банка.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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