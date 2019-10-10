Крупнейших производителей сигарет оштрафовали на миллиарды гривен

Антимонопольный комитет оштрафовал компании-производителей табачных изделий "Филип Моррис", "Джей Ти", "Империал Тобакко", "Бритиш Американ Тобакко", "Прилуки", а также реализатора "Тедис" на общую сумму 6,5 миллиарда гривен за согласованные антиконкурентные действия. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу АМКУ.

Сообщается, что собранными по делу доказательствами доказано, что поведение этих компаний быо согласованным, а результатом сотрудничества с единым и общим для всех производителей дистрибьютором на рынке первичной продажи сигарет стало создание и поддержание искусственных барьеров, которые препятствовали выходу на рынок других субъектов хозяйствования.

"Признано, что ООО "Филип Моррис Сэйлз энд Дистрибьюшн", Чао "Филип Моррис Украина", ПАО "Джей ти Интернешнл Украина", Чао "Джей ти Интернешнл Компани Украина", ЧАО "Империал Тобакко Продакшн Украина", ПзІІ "Империал Тобако Юкрейн", ООО "Бритиш Американ Тобакко Сейлз Энд Маркетинг Украина", Чао "А/Т табачная компания".А.Т.-Прилуки", ООО "ТЕДІС Украина" совершили нарушение", - говорится в сообщении.

Кроме штрафа, перечисленные выше компании обязали "прекратить нарушения".

Напомним, в Закарпатской области в пятницу, 4 октября, пограничники вместе с полицией обнаружили и изъяли 200 ящиков контрабандных сигарет.