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Крупнейшие страны-производители угля и нефти лоббируют изменения в доклад ООН о климате

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Пятница 22 октября 2021 05:23
Крупнейшие страны-производители угля и нефти лоббируют изменения в доклад ООН о климате Фото: крупнейшие страны-производители угля и нефти лоббируют изменения в доклад ООН о климате (Getty Images))
Автор: Анна Полисученко

Некоторые из крупнейших стран-производителей угля, нефти, говядины и кормов для животных пытаются лишить доклад ООН о климате результатов, которые угрожают этим внутренним экономическим интересам. Речь идет об утечке десятков тысяч комментариев правительств, корпораций, научных и других лиц по проекту отчета Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Производители ископаемого топлива, включая Австралию, Саудовскую Аравию и Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК), лоббируют МГЭИК, чтобы удалить рекомендации, что миру следует отказаться от ископаемого топлива.

Бразилия и Аргентина, два крупнейших в мире производителя говядины и кормов для животных, настаивают на том, чтобы удалить сообщение о климатических преимуществах продвижения "растительных" диет и сокращении потребления мяса и молочных продуктов.

Авторы МГЭИК могут отклонять и отклоняют предложенные изменения в своих проектов, если комментарии не подтверждаются научной литературой.

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