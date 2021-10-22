Найбільші країни-виробники вугілля і нафти лобіюють зміни в доповідь ООН про клімат

Деякі з найбільших країн-виробників вугілля, нафти, яловичини і кормів для тварин намагаються позбавити доповідь ООН про клімат результатів, які загрожують цим внутрішнім економічним інтересам. Йдеться про витік десятків тисяч коментарів урядів, корпорацій, наукових та інших осіб щодо проекту звіту Міжурядової групи експертів зі зміни клімату (МГЕЗК).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Виробники викопного палива, включаючи Австралію, Саудівську Аравію та організацію країн-експортерів нафти (ОПЕК), лобіюють МГЕЗК, щоб видалити рекомендації, що світові слід відмовитися від викопного палива.

Бразилія та Аргентина, два найбільших у світі виробники яловичини та кормів для тварин, наполягають на тому, щоб видалити повідомлення про кліматичні переваги просування "рослинних" дієт та скорочення споживання м'яса та молочних продуктів.

Автори МГЕЗК можуть відхиляти і відхиляють запропоновані зміни до своїх проектів, якщо коментарі не підтверджуються науковою літературою.