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Крупнейшие перестановки в правительстве: в Индии сразу 12 министров ушли в отставку

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Нью-Дели, Четверг 08 июля 2021 13:04
Крупнейшие перестановки в правительстве: в Индии сразу 12 министров ушли в отставку Фото: в Индии сразу 12 министров ушли в отставку (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Индии произошла масштабная кадровая перестановка на фоне коронакризиса. В частности, сразу 12 министров сложили полномочия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

"12 членов кабинета министров, включая министров информационных технологий и здравоохранения, ушли в отставку перед перестановками, чтобы уступить место своим коллегам",- говорится в сообщении.

Отмечено, что премьер-министр Индии Нарендра Моди ввел в свое правительство 36 новых министров с момента его прихода к власти в 2014 году.

Сообщается, что в новом правительстве будет 77 министров, хотя раньше их было 52.

Такие масштабные кадровые изменения произошли на фоне критики правительства по поводу распространения пандемии и нестабильной экономики.

Известно, что среди тех, кто ушел в отставку, были министр здравоохранения Харш Вардхан и министр юстиции и информационных технологий Рави Шанкар Прасад.

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Индия правительство отставка кризис
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