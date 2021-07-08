Найбільші перестановки в уряді: в Індії відразу 12 міністрів пішли у відставку
В Індії сталася масштабна кадрова перестановка на тлі коронакризи. Зокрема, відразу 12 міністрів склали повноваження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.
"12 членів кабінету міністрів, включаючи міністрів інформаційних технологій і охорони здоров'я, пішли у відставку перед перестановками аби поступитися місцем своїм колегам", - йдеться у повідомленні.
Зазначено, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді ввів у свій уряд 36 нових міністрів з моменту його приходу до влади у 2014 році.
Повідомляється, що у новому уряді буде 77 міністрів, хоча раніше їх було 52.
Такі масштабні кадрові зміни відбулися на тлі критики уряду з приводу поширення пандемії та нестабільної економіки.
Відомо, що серед тих, хто пішов у відставку, були міністр охорони здоров'я Харш Вардхан і міністр юстиції та інформаційних технологій Раві Шанкар Прасад.