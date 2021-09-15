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В крупнейшем городе Австралии отменяют комендантский час

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Сидней, Среда 15 сентября 2021 08:20
В крупнейшем городе Австралии отменяют комендантский час Фото: в крупнейшем городе Австралии отменяют комендантский час (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Комендантский час, который был введен для более чем 2 млн человек в 12 пригородах Сиднея отменяется сегодня вечером. Причиной тому является увеличение темпов вакцинации в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Так, по информации местных властей, уровень вакцинации от коронавируса первой дозой достиг 80% среди взрослого населения Нового Южного Уэльса.

В то время как уровень вакцинации двумя дозами в соседнем штате Сидней составляет сейчас 48%.

"Это выше среднего показателя по стране в 43%, но значительно ниже уровня 70%, который вызовет ослабление других карантинных ограничений, впервые введенных три месяца назад", - поясняет правительство.

Отмечено, что власть рассчитывает достичь уровня 70% привитых в штате примерно в середине следующего месяца, после чего планируют ослабить и другие ограничения, как только вакцинация достигнет 80%.

Напомним, в Сиднее ввели ночной комендантский час чтобы сдержать распространение нового штамма "Дельта".

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