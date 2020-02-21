Крупнейшая украинская сеть АЗК WOG обновила автопарк

Фото: автомобиль Volkswagen (wog.ua)

Сделка профинансирована компанией Porsche Finance Group Ukraine

Крупнейшая украинская сеть АЗК WOG в 2019 году инвестировала в полное обновление автопарка легковых автомобилей, закупив 104 автомобилей, из которых 96 - бренда Volkswagen. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

"Основными критериями при выборе были надежность, безопасность и экологичность автомобилей. Во всех моделях снижено потребление ГСМ и уровень выброса CO2. Помимо инвестиций в успешное развитие компании, ключевым фактором для WOG является возможность улучшения экологической безопасности страны. Компания придерживается европейских экологических стандартов, и заботится о сокращении уровня выбросов вредных веществ в атмосферу", - сказал директор департамента логистики и транспортных перевозок WOG Захар Кляхин.

Сообщается, что приобретенные автомобили предназначены для использования внутренними службами компании.

"Это позволяет повысить скорость бизнес-процессов и обеспечить максимальную мобильность работы технических служб, которые отвечают за исправность и точность работы АЗК и работоспособность кассовых аппаратов, кофемашин и грилей. Постоянная работа над улучшением качества и скоростью обслуживания клиентов позволяет нам удерживать первенство на рынке", - добавил Кляхин.

Сделка была профинансирована компанией Porsche Finance Group Ukraine, лидером австрийского рынка финансирования приобретения транспортных средств.

В компании добавили, что на базе трех автомобилей VW Crafter 35 LR организованы специализированные мобильные лаборатории, которые обеспечивают оперативный контроль качества и мобильность передвижения по всей территории Украины.

"Компания Порше Украина, официальный импортер автомобилей Volkswagen, Audi, SEAT и Volkswagen Коммерческие автомобили, имеет 26 дилерских центров Volkswagen по всей Украине. Сотрудничество с компанией WOG – гордость для нас, ведь около 100 сотрудников одной из крупнейших сетей автозаправочных комплексов будут управлять автомобилями Volkswagen", – комментируют представители бренда Volkswagen в Украине.

Напомним, сеть автозаправочных комплексов WOG насчитывает около 500 объектов во всех областях Украины. Собственники сети WOG – Степан Ивахив, Сергей Лагур, София Еремеева и Роман Еремеев.

ООО "Порше Украина" является частью австрийской компании Porsche Holding Salzburg – одной из крупнейших компаний по продаже автомобилей. "Порше Украина" осуществляет импорт автомобилей Volkswagen, Audi, SEAT и Volkswagen.

Как писало РБК-Украина, в январе 2020 года в Украине закрыли 439 нелегальных автозаправочных станций (АЗС) в рамках мероприятий по противодействию незаконному обороту и розничной торговли горючим.