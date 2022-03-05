Крупнейшая образовательная платформа в мире Coursera уходит из России

Coursera приостановила весь контент от университетов и отраслевых партнеров из РФ. Это касается курсов, специализаций и степеней. Для новых участников контент от партнеров из РФ больше не будет доступен на платформе Coursera.

Также Coursera прекратила дальнейшее сотрудничество с учебными заведениями РФ через программу для бизнеса. Вместе с этим, Coursera перестает сотрудничать с государственными учреждениями и учебными заведениями.

В Coursera добавили, что доступ к образованию - право человека. В связи с этим платформа будет доступна в регионах, где нет государственных санкций. Несмотря на это, компания приостановила возможность для учащихся в РФ записываться на платные курсы.

Джефф Маджионкалда рассказал, что Coursera сотрудничает с Министерством образования и науки Украины. Это позволит предоставить ВУЗам и студентам бесплатный доступ к контенту. Также Coursera будет бесплатной для некоммерческих организаций по всему миру, в том числе для тех, кто поддерживает украинских беженцев.