Крупнейшая в мире звукозаписывающая компания Universal Music Group уходит из РФ

Universal Music закрывает все офисы в РФ и прекращает операционную деятельность. На российском рынке компания имела крупнейшую долю рынка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC .

Крупнейшая в мире звукозаписывающая компания Universal Music Group сообщила, что приостанавливает свою деятельность в России и закрывает свои офисы.

"Мы призываем положить конец насилию в Украине. Мы поддерживаем международные санкции и вместе с нашими сотрудниками и артистами, которые работают в США, Великобритании, Польше, Словакии, Германии, Чехии и Венгрии и поддерживаем усилия по оказанию гуманитарной помощи беженцам из региона", - заявили в компании.