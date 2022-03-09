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Крупнейшая в мире звукозаписывающая компания Universal Music Group уходит из РФ

Автор: Константин Широкун

Universal Music закрывает все офисы в РФ и прекращает операционную деятельность. На российском рынке компания имела крупнейшую долю рынка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Крупнейшая в мире звукозаписывающая компания Universal Music Group сообщила, что приостанавливает свою деятельность в России и закрывает свои офисы.

"Мы призываем положить конец насилию в Украине. Мы поддерживаем международные санкции и вместе с нашими сотрудниками и артистами, которые работают в США, Великобритании, Польше, Словакии, Германии, Чехии и Венгрии и поддерживаем усилия по оказанию гуманитарной помощи беженцам из региона", - заявили в компании.

Война России против Украины продолжается 12 день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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