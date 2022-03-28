Крупнейшая кража в истории: Россия похитила 400 лизинговых самолетов на 10 млрд долларов

"Боюсь, мы станем свидетелями крупнейшей кражи самолетов в истории коммерческой гражданской авиации", - сказал Владимир Билоткач, доцент кафедры управления воздушным транспортом Сингапурского технологического института.

Большинство самолетов по-прежнему летают по внутренним маршрутам России, хотя Бермудские острова и Ирландия, где зарегистрировано большинство из них, приостановили действие сертификатов летной годности, что обычно означает, что полеты должны быть приостановлены.

Двойная регистрация не допускается в соответствии с международными правилами, но Россия уже перевела более половины самолетов, принадлежащих иностранцам, в свой собственный реестр. Правительство России также заявило, что 78 самолетов российских перевозчиков были арестованы за границей и не вернуться в Россию.

Авиация стала одной из первых жертв вторжения Москвы в Украину, поскольку Запад и Россия ввели запреты на использование воздушного пространства. Теперь арендодателям грозят большие списания или долгая страховые споры, поскольку 28 марта приближается крайний срок прекращения аренды самолетов в соответствии с санкциями Европейского Союза.

Хотя самолеты застрахованы, беспрецедентный характер и масштабы потенциальных убытков, вероятно, будут означать годы судебных разбирательств между арендодателями и страховщиками, прежде чем будут приняты какие-либо решения о выплатах, говорят аналитики.

И даже если самолеты будут конфискованы, возмещаемая стоимость будет под вопросом, потому что самолеты должны иметь точные записи о техническом обслуживании, чтобы гарантировать, что они были оснащены подлинными, отслеживаемыми деталями - еще одна область, на которую нацелены западные санкции в отношении России.

Хотя общая стоимость самолетов огромна, влияние на отдельные лизинговые компании все еще может быть управляемым, даже если потребуется списание, поскольку на долю самолетов, сданных в аренду российским авиакомпаниям, приходится менее 10% портфелей большинства лизинговых компаний.

"Это не нанесет вреда этим предприятиям", - сказал Брэд Дейли, директор Alton Aviation Consultancy, ранее работавший в ирландском лизинговом гиганте AerCap Holdings.

Однако, по его словам, "это действительно меняет будущий рыночный потенциал России".