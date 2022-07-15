Крупнейшая европейская криптобиржа WhiteBIT начинает работу в Португалии

По его словам, португальский рынок вызвал интерес криптобіржі за чрезвычайно развитую банковскую сферу и IT-направления, которые там широко представлены.

Во время визита в Португалию Носов обсудил перспективы развития блокчейн-технологий с государственным секретарем по вопросам цифровизации и модернизации административного сектора Португалии доктором Мариу Филипе Камполаргу. Правительство Португалии заинтересовано в том, чтобы Криптоиндустрия в стране стремительно развивалась, для этого есть потенциал.

В то же время в компании надеются, что выход WhiteBIT на португальский рынок станет очередным толчком развития криптоиндустрии в этой стране.

Топ-менеджмент криптобиржи находится в процессе получения финансовой лицензии для реализации новых португальских проектов.

Сейчас в Португалии специалисты WhiteBIT собирают команду. Также продолжаются переговоры с компаниями, которые заинтересованы в развитии технологии блокчейн, ведь WhiteBIT предоставляет готовое решение для бизнеса (в частности WhitePAY).

"Глобальная цель и миссия нашей компании - достичь массового внедрения технологий блокчейн и увеличить криптовалютное сообщество в мире. Будущее человечества за цифровыми технологиями, в частности блокчейном. Это то, во что мы верим и чему придерживаемся. Открытие представительства в Португалии - логичный шаг развития не только WhiteBIT, но и криптовалютного сообщества в целом. Португалия - страна, где понимают перспективы, которыми обладает криптовалюта. Здесь есть большой общественный запрос на блокчейн-технологии. Есть заинтересованность и поддержка со стороны государства, банковского сектора, есть условия для развития. У Португалии сегодня есть все шансы стать европейским центром, базой для международных финансовых и технологических компаний. Поэтому вполне логично, что WhiteBIT открывает свое представительство именно в Португалии", - подчеркнул Владимир Носов.

В Португалии почти 10% населения владеют криптовалютой, и с каждым годом этот показатель увеличивается. Страна создала привлекательные для инвесторов условия и намерен развивать блокчейн-индустрию в будущем. Представительство WhiteBIT в Португалии стало пятым регионом рыночной экспансии - после Испании, Грузии, Турции и Австралии.

"Мы стремимся делать криптовалюту доступной, предоставляя нашим пользователям безопасную и простую в применении платформу. За год активная аудитория WhiteBIT выросла в 20 раз и сегодня составляет почти 2,5 млн пользователей. Мы верим, что современные и передовые технологии, которые мы используем, будут способствовать увеличению криптовалютного сообщества во всем мире. И мы над этим упорно работаем", - подчеркнул СЕО WhiteBIT.

Напомним, WhiteBIT - крупнейшая криптовалютная биржа Европы. Соответствует всем требованиям KYC и AML. Входит в ТОП-2 бирж мира по безопасности на основании независимого аудита Hacken и имеет рейтинг ААА. Команда WhiteBIT объединяет 500+ участников.