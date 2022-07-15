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Найбільша європейська криптобіржа WhiteBIT розпочинає роботу в Португалії

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П'ятниця 15 липня 2022 11:44
Найбільша європейська криптобіржа WhiteBIT розпочинає роботу в Португалії Фото: найбільша європейська криптобіржа WhiteBIT розпочинає роботу в Португалії (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Найбільша європейська криптовалютна біржа WhiteBIT продовжує масштабуватися. Компанія розпочинає роботу в Португалії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СЕО WhiteBit Володимира Носова.

За його словами, португальський ринок викликав зацікавленість криптобіржі через надзвичайно розвинену банківську сферу та IT-напрями, які там широко представлені.

Під час візиту в Португалію Носов обговорив перспективи розвитку блокчейн-технологій із державним секретарем з питань цифровізації та модернізації адміністративного сектору Португалії доктором Маріу Філіпе Камполаргу. Уряд Португалії зацікавлений у тому, аби криптоіндустрія у країні стрімко розвивалася, для цього є потенціал.

Водночас у компанії сподіваються, що вихід WhiteBIT на португальський ринок стане черговим поштовхом розвитку криптоіндустрії в цій країні.

Топ-менеджмент криптобіржі знаходиться у процесі отримання фінансової ліцензії для реалізації нових португальських проектів.

Наразі в Португалії фахівці WhiteBIT збирають команду. Також тривають перемовини з компаніями, що зацікавлені в розвитку технології блокчейн, адже WhiteBIT надає готове рішення для бізнесу (зокрема WhitePAY).

"Глобальна мета і місія нашої компанії - досягти масового впровадження технологій блокчейн і збільшити криптовалютну спільноту у світі. Майбутнє людства за цифровими технологіями, зокрема блокчейном. Це те, в що ми віримо і чого дотримуємося. Відкриття представництва в Португалії - логічний крок розвитку не лише WhiteBIT, а й криптовалютної спільноти загалом. Португалія - країна, де розуміють перспективи, якими володіє криптовалюта. Тут є великий суспільний запит на блокчейн-технології. Є зацікавленість і підтримка з боку держави, банківського сектору, є умови для розвитку. Португалія сьогодні має всі шанси стати європейським центром, базою для міжнародних фінансових і технологічних компаній. Тому цілком логічно, що WhiteBIT відкриває своє представництво саме в Португалії", - підкреслив Володимир Носов.

У Португалії майже 10% населення володіють криптовалютою, і з кожним роком цей показник збільшується. Країна створила привабливі для інвесторів умови і має намір розвивати блокчейн-індустрію в майбутньому. Представництво WhiteBIT у Португалії стало п’ятим регіоном ринкової експансії - після Іспанії, Грузії, Туреччини та Австралії.

"Ми прагнемо робити криптовалюту доступною, надаючи нашим користувачам безпечну і просту в застосуванні платформу. За рік активна аудиторія WhiteBIT зросла у 20 разів, і сьогодні становить майже 2,5 млн користувачів. Ми віримо, що сучасні і передові технології, які ми використовуємо, сприятимуть збільшенню криптовалютної спільноти в усьому світі. І ми над цим наполегливо працюємо", - наголосив СЕО WhiteBIT.

Нагадаємо, WhiteBIT - найбільша криптовалютна біржа Європи. Відповідає всім вимогам KYC та AML. Входить у ТОП-2 бірж світу з безпеки на підставі незалежного аудиту Hacken та має рейтинг ААА. Команда WhiteBIT об'єднує 500+ учасників.

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